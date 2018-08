Entre terça (21/08) e quinta-feira (23/08) a Unidade Móvel do Câncer de Mama do Hospital do Amor (Hospital do Câncer de Barretos) “Fundação Pio XII” atenderá as pacientes da Unidade de Saúde da Família “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina)”, no bairro Pozzobon. Em Votuporanga, mais de 1 mil mulheres já foram submetidas ao exame pela Unidade Móvel.

As pacientes da unidade, de 40 a 69 anos que ainda não agendaram o exame de mamografia, podem ir até o local para o cadastramento. Ainda há vagas disponíveis para os exames na Carreta. Para o cadastro é necessário que sejam apresentados os documentos originais e cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

O atendimento às mulheres na Unidade de Saúde “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina)”., ocorre em horários determinados, obedecendo as seguintes datas e horários: terça (21/08): das 9h às 16h; quarta (22/08): das 8h às 20h (horário do trabalhador) e quinta (23/08): das 10h às 17h A Unidade está situada à rua Antônio Galera Lopes nº 2620, bairro Pozzobon.

Após o dia 23 (quinta), a Carreta seguirá para a realização dos exames de mamografia agendados no Consultório Municipal do São João “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”.





Cadastro nas Unidades de Saúde

Os agendamentos para as pacientes interessadas em fazer o exame continuam sendo feitos normalmente nas unidades de saúde, de segunda à sexta-feira das 7h às 17h, para os atendimentos da Carreta que serão realizados até o dia 28 de setembro (conforme programação definida para cada unidade de saúde).

Do mesmo modo, para o cadastro, as mulheres devem procurar a unidade de saúde a que pertencem com as cópias dos documentos pessoais.





Mamografia

A mamografia identifica o câncer quando ainda não é palpável em um exame clínico ou através do autoexame realizado pela paciente. Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia, aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido.

Os benefícios da mamografia quanto a uma descoberta precoce e a possibilidade do tratamento do câncer mamário são muito significativos, compensando o risco mínimo da radiação e o desconforto que algumas mulheres sentem durante o exame.