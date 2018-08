Fórum é voltado para profissionais da área; já a Semana tem como público alvo famílias e gestantes e acontecerá em diversos locais da cidade

publicado em 22/08/2018

Semana do Bebê terá capacitações e eventos para a comunidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga está entre as 17 cidades do Estado de São Paulo que se dedicam de maneira especial a dar atenção à Primeiríssima Infância, considerado o período da gestação, parto e os primeiros anos de vida da criança. Uma rede capacitada de profissionais foi formada, com apoio da Prefeitura, Unifev, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Governo do Estado, para desenvolver diversas atividades com gestantes, mulheres e bebês visando a saúde e o auxílio a esse público. Atualmente, a cidade é referência para outros 16 municípios e periodicamente sedia capacitações e treinamentos.

Na próxima sexta-feira (24/08), Votuporanga realiza o 2º Fórum Municipal da Primeiríssima Infância marcando a abertura da 8ª Semana do Bebê, que se segue até o dia 31 de agosto.

O Fórum terá início às 7h30 no Auditório da Unifev, na Cidade Universitária, com a abertura oficial e logo após a palestra sobre Atuação em Redes- Avanços e Desafios, com a gerente do Senac São Paulo, Eliane Baltazar Godoi. Na programação, consta ainda uma exposição dos avanços intersetoriais, do PAM- Programa Aprender Melhor, e um Grupo Técnico para Acompanhamento de Gestantes Usuárias de Álcool e outras Drogas.

A Articuladora Municipal, Silvia Letícia de Faria, conta que o objetivo é propor reflexões à luz dos avanços que o município já atingiu na prática intersetorial, bem como buscar estratégias de implementação nas áreas e setores que ainda precisam de fomento para trabalho integrado no âmbito da primeiríssima infância.

O evento é voltado para gestores e lideranças dos setores da saúde, assistência social, educação e outras áreas do Poder Público que compõem a rede de apoio à primeiríssima infância de nosso município e instituições parceiras no Programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância.

8ª Semana do Bebê

Após a realização do Fórum que tem o foco nos profissionais, será realizada a Semana do Bebê com uma extensa programação, de segunda a sexta-feira (27 a 31/08), voltada para famílias com crianças de 0 a 3 anos e mulheres grávidas. As atividades serão em diversos lugares da cidade e em horários variados. Toda a comunidade está convidada a participar. Acesse o link para conferir a programação completa https://goo.gl/JMxdDV

Dentre as atividades previstas estão a aplicação da técnica de massagem para bebês (Shantala); orientação familiar; brinquedos e brincadeiras; carreata; confecção de brinquedos de sucata; contação de histórias; teatro e oficinas de orientações e atendimento à comunidade sobre espaços lúdicos.

Além de orientações sobre parto humanizado, assistência da doula e aleitamento materno; a importância do desenvolvimento pleno de 0 a 3 anos; importância da higienização bucal e escovação de 0 a 3 anos; síndrome mão, pé, boca; absorção de vitaminas pelo organismo e administração correta de medicamentos e desenvolvimento normal da fala e linguagem.