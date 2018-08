Dr. Chaudes Ferreira Júnior, coordenador responsável pela rede de urgência e emergência do município, publicou artigos no Tratado que reúne profissionais renomados

publicado em 22/08/2018

Um médico da Santa Casa de Votuporanga configura o Tratado de Urgência e Emergência – da Graduação à Pós-Graduação, obra produzida pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem). O coordenador responsável pela rede de urgência e emergência, Dr. Chaudes Ferreira Júnior, publicou dois capítulos na obra que contribui com aperfeiçoamento profissional de médicos: Trauma do Idoso e Trauma de Extremidades e imobilização do traumatizado.

Os dois artigos estão no primeiro volume da obra na seção IX, que reúne profissionais renomados. O médico do Hospital faz parte deste seleto grupo de importantes médicos docentes de todo o Brasil.

Dr. Chaudes escreveu os capítulos no ano passado, após convite. “Sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Urgência e Emergência. No último congresso realizado na Famerp, fiz uma apresentação sobre acolhimento de risco realizado na Instituição. Me fizeram a proposta de participar da obra”, disse.

O médico ficou surpreso com sua seleção. “Retratei meus 15 anos de experiência em urgência e emergência em Votuporanga”, afirmou.

O livro foi lançado em 27 de julho, durante VIII Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica. “Estes exemplares são reeditados de quatro em quatro anos e ficam disponíveis em bibliotecas, livrarias médicas. É obra que tem leitura exigida pelo setor”, complementou.

O público-leitor é formado por acadêmicos de Medicina, emergencistas, socorristas, intensivistas, clínicos, cirurgiões, residentes em Emergência Médica, Medicina Intensiva, Clínica Médica e Cirurgia.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a conquista. “Ficamos muito felizes em ver Dr. Chaudes neste rol. É o reflexo de 15 anos de atuação em nossa Instituição, de dedicação em salvar vidas. O Tratado possui o conteúdo mais atualizado no país e, sem dúvidas, muito contribuirá para a formação de médicos. Este é o reconhecimento merecido de quem tanto faz pela saúde de Votuporanga e região”, finalizou.