Atividade faz parte da programação da 8ª edição da Semana do Bebê que acontece na cidade

publicado em 27/08/2018

Um grupo de gestantes do posto de saúde da cidade de Valentim Gentil visitou a Santa Casa de Votuporanga na sexta-feira (dia 24). A atividade faz parte da programação da 8ª Semana do Bebê que acontece em Votuporanga até o dia 31/0 8 e é voltada para famílias com crianças de 0 a 3 anos e mulheres grávidas.

Jessimaria Cristina Silva Ramos, enfermeira da maternidade do Hospital apresentou as instalações da Ala C e demais setores da Santa Casa. “Ficamos muito contentes em poder mostrar como trabalhamos e tranquilizá-las para este momento tão importante na vida delas”, disse.

A enfermeira o posto de saúde de Valentim Gentil, Ana Claudia Lisboa Campaneli, contou que acompanha todas as gestantes pelo pré-natal e que a visita é mais uma etapa deste processo para que fiquem mais seguras e calmas na hora do parto.

A gestante Grabiele dos Santos Bonan, 19 anos, está grávida de 39 semanas do primeiro filho. “Estou muito ansiosa e fiquei admirada com a Santa Casa, aqui é mais do que eu esperava. Acho muito bacana poder conhecer antes onde ficaremos, agora estou mais tranquila para a chegada do bebê”, disse.