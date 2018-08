Inscrição para campeonato interno do Complexo foi um litro do mantimento para Serviço de Nutrição e Dietética

publicado em 17/08/2018

Vestir a camisa da Instituição, se dedicando pela causa. Assim, são os colaboradores do Complexo Santa Casa de Votuporanga, que não medem esforços para contribuir com o Hospital, único que atende Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

Nesta quinta-feira (16/8), eles doaram 69 litros de leite para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. O mantimento é fruto das inscrições para a sexta edição do Esporte Saúde, campeonato interno do Complexo. “A competição será no dia 15 de setembro, no Ginásio Mário Covas. Iremos reunir aproximadamente 100 colaboradores em diversas modalidades. Para participar, solicitamos um litro de leite para cada participante, para ajudarmos nossa Santa Casa”, disse Edgar Fernandes Aranha, um dos organizadores.

As equipes irão disputar vôlei feminino, futsal masculino e feminino e truco misto. “Iremos começar às 8h, com previsão de término até as 13h. O nosso objetivo é incentivar a prática esportiva e a interação entre os funcionários do Hospital, Núcleo de Atenção à Saúde e Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga e Santa Fé do Sul. É sempre uma grande confraternização”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “É sempre muito gratificante recebermos doações, especialmente quando são de nossos colaboradores. Eles estão sempre atentos às nossas necessidades, dispostos a nos auxiliar. Este evento, em especial, é muito importante pois promove a integração de todas nossas unidades, aliando esporte com muita saúde”, concluiu.