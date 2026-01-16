As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião.
As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião. Foto: (A Cidade)
As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião. A programação gratuita segue movimentando a cidade com shows musicais, atividades culturais e celebrações religiosas, com expectativa de receber cerca de 5 mil pessoas ao longo dos dias de festa.
Nesta segunda-feira (19) a programação aconteceu na praça central, com o show da dupla João Pedro e Cristiano, seguido pela apresentação do DJ Thiaguinho. Em entrevista à Rádio A Cidade 94,7, o prefeito Oclair Bento destacou a importância do evento para a população. Nesta Terça-feira (20), feriado municipal, acontece o encerramento oficial das comemorações. A programação começa com ato cívico na Prefeitura e segue à noite com a missa em homenagem a São Sebastião, às 19h. Em seguida, haverá o corte do bolo e o tradicional “Parabéns” à cidade. O público também poderá prestigiar a apresentação da banda Teus Passos, de música religiosa.
O prefeito ressaltou que todos os eventos são gratuitos e realizados, em sua maioria, na praça central, com o objetivo de fortalecer o comércio local. “Eu faço tudo de graça e na praça porque quero privilegiar o comerciante de Parisi. Assim, todo o comércio vende”, explicou. Segundo ele, os horários dos shows também foram pensados para atender públicos de todas as idades.
A Festa de São Sebastião, uma das tradições mais antigas do município, segue sendo preservada ao longo dos anos. “Seu Pedro dos Santos foi quem criou essa festa, e a gente faz de tudo para não deixar acabar”, relembrou Oclair Bento.
A expectativa da organização é de que moradores de Parisi e de toda a região compareçam em peso no último dia de festa. “Todos são bem-vindos. É uma festa segura, organizada e feita para as famílias”, concluiu o prefeito.