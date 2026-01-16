As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião.

publicado em 20/01/2026

As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião. Foto: (A Cidade)

As comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi continuam hoje integrando a 43ª Festa de São Sebastião. A programação gratuita segue movimentando a cidade com shows musicais, atividades culturais e celebrações religiosas, com expectativa de receber cerca de 5 mil pessoas ao longo dos dias de festa.Nesta segunda-feira (19) a programação aconteceu na praça central, com o show da dupla João Pedro e Cristiano, seguido pela apresentação do DJ Thiaguinho. Em entrevista à Rádio A Cidade 94,7, o prefeito Oclair Bento destacou a importância do evento para a população. Nesta Terça-feira (20), feriado municipal, acontece o encerramento oficial das comemorações. A programação começa com ato cívico na Prefeitura e segue à noite com a missa em homenagem a São Sebastião, às 19h. Em seguida, haverá o corte do bolo e o tradicional “Parabéns” à cidade. O público também poderá prestigiar a apresentação da banda Teus Passos, de música religiosa.O prefeito ressaltou que todos os eventos são gratuitos e realizados, em sua maioria, na praça central, com o objetivo de fortalecer o comércio local. “Eu faço tudo de graça e na praça porque quero privilegiar o comerciante de Parisi. Assim, todo o comércio vende”, explicou. Segundo ele, os horários dos shows também foram pensados para atender públicos de todas as idades.A Festa de São Sebastião, uma das tradições mais antigas do município, segue sendo preservada ao longo dos anos. “Seu Pedro dos Santos foi quem criou essa festa, e a gente faz de tudo para não deixar acabar”, relembrou Oclair Bento.A expectativa da organização é de que moradores de Parisi e de toda a região compareçam em peso no último dia de festa. “Todos são bem-vindos. É uma festa segura, organizada e feita para as famílias”, concluiu o prefeito.