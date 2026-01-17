A expectativa é que a nova unidade permita a oferta de ainda mais cursos profissionalizantes, além de ampliar a quantidade de alunos atendidos e contribuir para o fortalecimento da qualificação da mão de obra local

publicado em 20/01/2026

A expectativa é que a nova unidade permita a oferta de ainda mais cursos profissionalizantes. (Foto: A Cidade)

Existe a expectativa de que o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Votuporanga anuncie nesta quarta-feira (21) que passará a oferecer o Ensino Médio em sua nova unidade no município. O novo prédio será implantado em um terreno de 8 mil metros quadrados doado pela Prefeitura, localizado na avenida Prefeito Mário Pozzobon, ao lado da Arena Plínio Marin.A planta do novo espaço foi lançada há cerca de um ano e, desde então, o projeto vem sendo aguardado como um marco para a expansão das atividades da instituição na cidade. A expectativa é que a nova unidade permita a oferta de ainda mais cursos profissionalizantes, além de ampliar a quantidade de alunos atendidos e contribuir para o fortalecimento da qualificação da mão de obra local.O novo espaço contará com uma ampla diversidade de laboratórios, o que possibilitará a oferta de cursos técnicos, de qualificação profissional e cursos livres considerados inovadores para Votuporanga e região. Estão previstos laboratórios nas áreas de moda, beleza, bem-estar, gastronomia e nutrição, alimentos e bebidas, hospitalidade, farmácia, enfermagem, meio ambiente, análises clínicas, software, hardware, além de estúdios de rádio e TV, comunicação e artes.A estrutura também incluirá um espaço maker, um ateliê de design e arquitetura e um auditório multiuso, ampliando as possibilidades de formação e atividades educacionais.Conforme acordado, após a conclusão da nova unidade, o Senac se comprometeu a doar à Prefeitura o prédio atualmente ocupado pela instituição, incluindo todo o mobiliário e os equipamentos existentes. O espaço deverá ser destinado à instalação de uma nova escola municipal.