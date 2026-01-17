A expectativa é que a nova unidade permita a oferta de ainda mais cursos profissionalizantes, além de ampliar a quantidade de alunos atendidos e contribuir para o fortalecimento da qualificação da mão de obra local
Existe a expectativa de que o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Votuporanga anuncie nesta quarta-feira (21) que passará a oferecer o Ensino Médio em sua nova unidade no município. O novo prédio será implantado em um terreno de 8 mil metros quadrados doado pela Prefeitura, localizado na avenida Prefeito Mário Pozzobon, ao lado da Arena Plínio Marin.
A planta do novo espaço foi lançada há cerca de um ano e, desde então, o projeto vem sendo aguardado como um marco para a expansão das atividades da instituição na cidade. A expectativa é que a nova unidade permita a oferta de ainda mais cursos profissionalizantes, além de ampliar a quantidade de alunos atendidos e contribuir para o fortalecimento da qualificação da mão de obra local.
O novo espaço contará com uma ampla diversidade de laboratórios, o que possibilitará a oferta de cursos técnicos, de qualificação profissional e cursos livres considerados inovadores para Votuporanga e região. Estão previstos laboratórios nas áreas de moda, beleza, bem-estar, gastronomia e nutrição, alimentos e bebidas, hospitalidade, farmácia, enfermagem, meio ambiente, análises clínicas, software, hardware, além de estúdios de rádio e TV, comunicação e artes.
A estrutura também incluirá um espaço maker, um ateliê de design e arquitetura e um auditório multiuso, ampliando as possibilidades de formação e atividades educacionais.
Conforme acordado, após a conclusão da nova unidade, o Senac se comprometeu a doar à Prefeitura o prédio atualmente ocupado pela instituição, incluindo todo o mobiliário e os equipamentos existentes. O espaço deverá ser destinado à instalação de uma nova escola municipal.