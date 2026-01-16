Município comemora hoje aniversário destacando história, conquistas e perspectivas de futuro

publicado em 20/01/2026

Cardoso surgiu como Vila a 20 de janeiro de 1937 Foto: (Prefeitura de Cardoso)

O município de Cardoso comemora nesta terça-feira (20) seu 89º aniversário. O dia 20, considerado especial por todos os moradores, é marcado como um momento para exaltar a história, as conquistas e o futuro promissor da cidade. Ao longo dos anos, a data se consolidou como um marco de celebração da identidade local e de valorização do desenvolvimento alcançado pela comunidade.Neste ano, a Prefeitura e a Câmara Municipal organizaram uma programação festiva para celebrar as conquistas e o orgulho da população que faz parte de uma cidade em constante crescimento. As atividades foram planejadas com o objetivo de reunir moradores e visitantes em um ambiente de confraternização, ressaltando os laços comunitários e o sentimento de pertencimento.Para comemorar a data, foi preparada uma programação musical voltada para todos os públicos. No sábado (17), o palco recebeu Vinicius Pardini e DJ Nebulon. Já na noite de ontem, as atrações foram Kaio & Bertine e Crisz DJ, encerrando as comemorações com apresentações que atraíram público diverso.“Foram momentos de alegria, celebração e união, valorizando nossa cultura e proporcionando lazer para as famílias cardosenses e visitantes”. As comemorações do aniversário destacam a importância da data para o município e evidenciam o papel dos eventos culturais na integração da população e na valorização da história local.