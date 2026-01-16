Representantes do Ministério da Saúde e lideranças locais visitaram a obra da unidade

publicado em 20/01/2026

A obra de construção da nova sede do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, localizada no bairro Monte Alto, em Votuporanga, alcançou 65% de execução. O empreendimento integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e conta com investimento total de R$ 2.902.000,00, destinados à ampliação e modernização da rede de Atenção Primária do município.Na manhã do último sábado (17), o andamento da obra foi acompanhado por Humberto Tobé, assessor direto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e supervisor administrativo da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos (Aspar) do Ministério da Saúde. A visita contou também com a presença do vice-prefeito Torrinha e da secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento.Após a conclusão das etapas de fundação e infraestrutura, as equipes atuam atualmente na execução da estrutura de concreto, com o posicionamento da laje para a fase de concretagem. O novo prédio está sendo construído na rua João Arnaldo Serantoni, nº 1.150, em um ponto considerado estratégico para atender à crescente demanda da região.Com a conclusão da obra, os atendimentos atualmente realizados no consultório municipal serão transferidos para um espaço mais amplo, moderno e adequado, com a finalidade de proporcionar melhores condições de trabalho às equipes de saúde e mais conforto à população atendida.“O novo prédio do Consultório Dr. Ruy Pedroso representa mais do que uma mudança de endereço, é um salto na qualidade do atendimento. A população vai contar com um espaço moderno, acessível e acolhedor, pensado para garantir conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes. É um avanço importante na estrutura da Atenção Primária de Votuporanga”, destaca a secretária da Saúde.