Suspeito foi abordado durante patrulhamento; no imóvel, policiais encontraram drogas, dinheiro, apetrechos e pés de maconha

publicado em 20/01/2026

Foram encontrados apetrechos utilizados para a manipulação das drogas, dinheiro, sementes de cannabis sativa e cinco pés de maconha de grande porte cultivados no quintal da residência.(Foto: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brDurante patrulhamento da Força Tática pela zona sul de Votuporanga, policiais militares prenderam, na tarde de ontem, um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe realizava diligências em um endereço onde havia denúncia de comércio ilícito quando percebeu forte odor de maconha ao se aproximar do local.Ao passar em frente à residência, os policiais visualizaram o morador no quintal e realizaram a abordagem. Sobre uma mesa, foram encontradas porções de maconha a granel. Em seguida, o próprio suspeito indicou o interior do imóvel, onde havia outras porções da droga já preparadas para a venda.Durante a vistoria, os policiais localizaram ainda apetrechos utilizados para a manipulação dos entorpecentes, dinheiro, sementes de cannabis sativa e cinco pés de maconha de grande porte cultivados no quintal da residência.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao morador, que foi conduzido, juntamente com as drogas, o dinheiro e os materiais apreendidos, à Central de Flagrantes. O suspeito permaneceu recolhido na carceragem local, à disposição da Justiça.