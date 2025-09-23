O advogado, Jerônimo Figueira da Costa Filho, devolveu o mandato da vereadora de Turiúba, Raquel Isabella Santiago

publicado em 02/10/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO advogado votuporanguense, Jerônimo Figueira da Costa Filho, conseguiu reverter, ontem, mais um processo de cassação de mandato de vereador. Desta vez, o jurista devolveu ao cargo à vereadora de Turiúba, Raquel Isabella Santiago (PP), que havia sido cassada, em agosto, por seus colegas de Câmara sob a acusação uso irregular de bens públicos e quebra de decoro parlamentar.Esse é o segundo caso, em menos de um mês, em que dr. Jerônimo reverte na Justiça a cassação de vereadores na região. Na semana passada, o presidente da Câmara Municipal de Cardoso, Alex Mendes Borges (PL), foi reconduzido ao cargo, por decisão judicial, após o advogado apontar irregularidades cometidas em seu processo de cassação.No caso de Turiúba, na região de Macaubal, a Justiça de Buritama determinou a recondução da vereadora Raquel Isabella Santiago ao cargo, após anular o decreto legislativo que havia cassado seu mandato em agosto. A decisão foi proferida no âmbito de um mandado de segurança impetrado pela defesa da parlamentar, que alegou irregularidades no processo de cassação conduzido pela Câmara Municipal.De acordo com a decisão, o Legislativo local descumpriu dispositivos da lei que regulamenta processos de cassação. O juiz destacou dois pontos principais: a ausência de parecer fundamentado do relator da comissão processante e a realização de uma única votação para duas infrações distintas (uso irregular de bens públicos e quebra de decoro parlamentar), quando a lei exige votações separadas para cada acusação. Para a Justiça, tais falhas configuraram violação ao direito de defesa e ao devido processo legal, tornando o procedimento nulo.Com a anulação do Decreto Legislativo, a sentença determinou o retorno imediato de Raquel Isabella ao exercício do mandato. A decisão também restabelece a composição original da Câmara, que havia empossado suplente desde a cassação.O processo de cassação da vereadora teve início em junho, a partir de uma denúncia protocolada por um morador da cidade. O documento acusava a Raquel de ter utilizado um veículo oficial da saúde para realizar viagem a São Paulo, entre os dias 14 e 16 de abril, acompanhada de um servidor municipal. O objetivo declarado da viagem era buscar recursos para Turiúba.A denúncia apontava suposta quebra de decoro e uso indevido de bem público, já que o veículo seria de uso exclusivo do setor de saúde. Após oitivas de testemunhas e apresentação de defesa prévia, a comissão processante emitiu parecer pela procedência da acusação. Em sessão realizada em 11 de agosto, os vereadores aprovaram a cassação por maioria, resultando na perda do mandato da parlamentar.Durante o processo, a defesa de Raquel sustentou que a viagem teve caráter oficial e interesse público, incluindo agendas em gabinetes de deputados estaduais e na Secretaria da Saúde. Segundo a vereadora, a utilização do veículo municipal foi autorizada pela gestão da saúde e não prejudicou os serviços da pasta, já que não havia programação de transporte para os dias da viagem.A defesa também argumentou que não houve dolo ou desvio de finalidade, destacando que as atividades se enquadravam em sua função representativa como vereadora.