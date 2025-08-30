Decisão liminar apontou vícios no processo de cassação e determinou retorno imediato do vereador ao cargo

publicado em 23/09/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA juíza da Vara Única de Cardoso, Helen Komatsu, concedeu ontem uma liminar que suspende a cassação do vereador e presidente da Câmara Municipal, Alex Mendes Borges (PL), reconduzindo-o ao cargo do qual havia sido afastado por seus colegas. A decisão aponta uma série de irregularidades do processo conduzido pela Casa de Leis, após ação movida pelo renomado advogado votuporanguense Jerônimo Figueira da Costa Filho.A Justiça acatou os argumentos apresentados pela defesa do presidente da Câmara e entendeu que houve vício insanável na convocação do suplente. Durante o processo, a Mesa Diretora convocou o segundo suplente, Carlos Roberto de Oliveira, em vez do primeiro, João Paulo Xavier Mota, que havia tido as contas de campanha desaprovadas pela Justiça Eleitoral.Para a magistrada, essa desaprovação não gera, por si só, inelegibilidade, e o suplente deveria ter sido chamado. Além disso, a decisão destacou outras falhas, como a ausência de depoimento pessoal de Alex Mendes e a realização de votação secreta, considerada inconstitucional.A decisão suspende o Decreto Legislativo 06/2025, que oficializou a cassação aprovada pela Câmara em 15 de setembro, e restabelece imediatamente o mandato do vereador. A juíza também autorizou a Câmara a reiniciar o processo, desde que sejam observadas as exigências legais, como a convocação correta do suplente, a tomada de depoimento do acusado e a votação aberta.A cassação havia ocorrido em uma sessão extraordinária que durou cerca de uma hora e meia, resultando em sete votos favoráveis e dois contrários. O processo teve início a partir de denúncia do eleitor Expedito José da Silva, baseada em declarações de Alex Mendes a um veículo de imprensa de Cardoso, onde ele questiona um projeto do prefeito Luís Paulo Bednarski (Mobiliza), para a criação de cargos.De acordo com a denúncia, o presidente da Câmara teria utilizado de seu cargo para disseminar informações distorcidas, fomentar animosidade contra o prefeito e condicionar o andamento do processo legislativo a exigências de ordem pessoal, o que configuraria abuso de poder e desvio de finalidade.A comissão também apontou que o comportamento de Mendes em um pronunciamento público, com elevação de voz e gestos impositivos, expôs o poder legislativo a uma situação vexatória. Além disso, o relatório citou que as acusações do vereador contra o prefeito Luís Paulo Bednarski, consideradas infundadas pelos edis, representaram um ataque direto à harmonia entre os poderes.A acusação concluiu que a conduta de Alex extrapolou os limites de sua função, não estando protegida pela imunidade parlamentar, que, segundo o relatório, existe para proteger o parlamento e não para permitir que um parlamentar subverta a própria instituição.Já a defesa do presidente da Câmara, conduzida por Jerônimo Figueira da Costa Filho, baseou-se na tese de que o vereador estava protegido pela imunidade parlamentar. O advogado citou o tema 469 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a imunidade judicial para vereadores por suas palavras, opiniões e votos, desde que dentro dos limites de sua atuação.O defensor também levantou uma série de irregularidades processuais que, segundo ele, invalidariam o processo, como a falta de endereço e título de eleitor do denunciante no requerimento inicial, a não convocação do primeiro suplente do vereador para a comissão processante, e a ausência do depoimento do próprio acusado.A defesa argumentou que a conduta de Alex Mendes foi uma legítima fiscalização do poder executivo, amparada por dispositivos constitucionais e legais, e que a cassação sem fundamento legal desrespeita a vontade popular e a dignidade do parlamentar.Com a decisão liminar, parte desses argumentos foi acolhida pela Justiça. A Câmara ainda pode dar continuidade ao processo de cassação, mas, desta vez, sob maior rigor jurídico e sob os olhos atentos do judiciário.