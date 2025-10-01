Área, atrás do Assary, passa por um processo de revitalização para ser transformada em um novo ponto de lazer de Votuporanga

publicado em 02/10/2025

Máquinas da empresa contratada pela Prefeitura trabalham no desassoreamento da represa atrás do Assary (Foto: Orbe Media)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA empresa contratada pela Prefeitura de Votuporanga para o desassoreamento da represa da avenida Paschoalino Pedrazzoli, no bairro Bom Clima, atrás do Assary Clube de Campo, já está com as obras bastante adiantadas. Desde 2022, o entorno da represa passa por um processo de revitalização para ser transformado em um novo ponto de lazer do município.Ontem oesteve na represe e pôde observar o andamento dos trabalhos. A empresa contratada para o serviço, a Infraarq Engenharia e Construções, que tem sede registrada na cidade de Ribeirão Preto, iniciou os trabalhos pela lateral da represa e já retirou boa parte dos sedimentos. Ela venceu a licitação ao se oferecer para fazer o desassoreamento pelo valor de R$ 840 mil.O projeto chegou a gerar algumas reclamações, já que a sujeira que estava sendo retirara da represa, a princípio, estava sendo depositada em uma área da Prefeitura ao lado da represa, o que causou mau cheiro. O caso foi relatado pelo vereador Sargento Marcos Moreno (PL), que pediu a limpeza e a remoção dos resíduos, o que foi concretizado nos últimos dias.O recurso utilizado na obra é oriundo de um convênio de cerca de R$ 1,2 milhão, firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos). A assinatura do convênio ocorreu em março, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).O dinheiro desse fundo é oriundo do pagamento de condenações em ações civis públicas e de multas aplicadas por descumprimento de termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público e podem ser alocados em projetos com os mais diversos fins, como meio ambiente, obras de habitação e urbanismo, patrimônio histórico e cultural, entre outros. A obra, segundo a Prefeitura, será importante para o controle da vazão de águas, evitando enchentes naquela região, e também contribuirá para atividades de lazer.O desassoreamento, quando concluído, será somada às demais obras já realizadas no entorno da represa que já ganhou campo de futebol com alambrados, quiosques, playgrounds, academia ao ar livre, inclusive com aparelhos para pessoas com necessidades especiais; além de calçamento, bancos, mesas, lixeiras, bebedouros, iluminação e rampas de acessibilidade para transformar aquele espaço em uma ampla área de lazer e convivência.