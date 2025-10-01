As celebrações da Padroeira começam amanhã com a Novena e seguem até dia 18 com a tradicional quermesse

publicado em 02/10/2025

As celebrações da Padroeira começam amanhã com a Novena e seguem até dia 18 com a tradicional quermesse (Foto: Catedral)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Catedral de Votuporanga inicia amanhã as festividades em celebração à padroeira do município, Nossa Senhora Aparecida. A programação neste ano, que segue até o próximo dia 18, tem como tema “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”.As celebrações da Padroeira começam com a Novena de Nossa Senhora Aparecida e seguem até dia 18 com o encerramento da quermesse. Como de costume, a Novena será realizada nos noves dias que antecedem o Dia da Padroeira (12 de outubro) sempre com a Santa Missa celebrada diariamente às 19h por um padre de uma paróquia da diocese de Votuporanga e no dia 11 a Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, que nesta data completará nove anos de ordenação episcopal.No dia 12 de outubro, Dia da Padroeira, as celebrações iniciam logo cedo com a Santa Missa pelas Crianças às 07h30h. Um pouco mais tarde, às 10h, será celebrada a Santa Missa com as Crianças. Ao fim do dia, será celebrada a Procissão e Santa Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida às 18h30.A tradicional quermesse será realizada nos sábados será realizada nos sábados 04, 11 e 18 de outubro, no Centro Paroquial de Eventos da Catedral.-Novena da Padroeira – 03 a 11 de Outubro 2025Dia 03 – 19h – 1º dia: Santa Missa com o Padre Luiz MartonDia 04 – 19h - 2° dia: Santa Missa com o Padre GilmarDia 05– 07h30, 10h e 19h - 3º dia: Santa Missa com o Padre GilmarDia 06 - 19h - 4° dia: Santa Missa com o Padre AncelmoDia 07- 19h00 - 5º dia: Santa Missa com o Padre GilmarDia 08 – 15h e 19h - 6º dia: Santa Missa com o Padre Lorival e Padre Marcos Rosa, respectivamente.Dia 09 – 19h00 - 7º dia: Santa Missa com o Padre Luiz MartonDia 10 – 19h - 8° dia: Santa Missa com o Padre Silvio DelfinoDia 11 – 19h30 - 9º dia: Santa Missa com Dom Moacir - Aniversário de 9 anos de Ordenação EpiscopalDia 12 – Solenidade de Nossa Senhora Aparecida:07h30 – Santa Missa10h00 – Santa Missa com as Crianças18h30 – Missa Solene e Procissão