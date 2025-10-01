Junto com as festividades da padroeira, a comunidade católica celebra também os nove anos de ordenação de Dom Moacir

publicado em 02/10/2025

Junto com as festividades da padroeira Nossa Senhora Aparecida, no dia 11 de outubro, Dom Moacir Aparecido Freitas, bispo diocesano de Votuporanga, celebra nove anos de sua Ordenação Episcopal. Onze dias após sua ordenação, ele tomou posse como primeiro bispo de Votuporanga.A ordenação foi realizada na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus de Ibitinga, em 11 de outubro de 2016, e foi presidida, na época, por Dom Paulo Cezar Costa (ordenante principal), então bispo de São Carlos, e teve como ordenantes Dom Airton José dos Santos, então arcebispo de Campinas, e Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto. A Santa Missa também foi concelebrada por outros 11 bispos, quase cem padres e diáconos.Dom Moacir foi nomeado como 1º bispo de Votuporanga pelo Papa Francisco no dia 20 de julho de 2016 e na mesma data, foi criada também a nova diocese de Votuporanga. Ele escolheu como lema episcopal: “Verbum panis factum est”, isto é, “A Palavra se fez pão”.Ao explicar sobre a frase escolhida disse: “para mim esse mistério da Encarnação se renova em cada Celebração Eucarística, grande expressão do amor de Deus por nós, bem como nos dá a graça para entender e viver a vontade de Deus no meio dos irmãos e irmãs”.