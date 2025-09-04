A comemoração será realizada na Prainha Municipal de Cardoso, um dos principais pontos de lazer da cidade

publicado em 24/09/2025

A Prainha Municipal da cidade de Cardoso será o local da celebração pelo Dia das Crianças (Foto: Prefeitura de Cardoso)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo dia 12 de outubro, a cidade de Cardoso estará em festa para celebrar o Dia das Crianças. A comemoração será realizada na Prainha Municipal, um dos principais pontos de lazer da cidade, que se transformará em um grande espaço de diversão preparado especialmente para receber as famílias cardosenses.A Prefeitura Municipal de Cardoso, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, organiza a celebração com uma programação voltada ao público infantil, reunindo diferentes atividades recreativas. O evento contará com brincadeiras, jogos e momentos de lazer, planejados com o objetivo de proporcionar alegria às crianças e também um espaço de convivência e integração entre familiares e amigos.De acordo com os organizadores, a proposta é valorizar a infância e oferecer oportunidades de socialização em um ambiente saudável e descontraído. A expectativa é reunir moradores de todas as idades em torno de uma data que, além de diversão, reforça a importância da união comunitária.A Prefeitura de Cardoso destaca que o encontro pretende criar memórias afetivas e celebrar a fase da vida que representa esperança e futuro para a sociedade. “Venha viver conosco essa data tão importante e celebrar a infância, que é símbolo de esperança e futuro”, convida a administração municipal.Com entrada gratuita, a programação estará aberta a toda a população. A organização orienta que as famílias aproveitem o dia para levar as crianças e participar da festividade, que deve movimentar a cidade com um clima de alegria, confraternização e acolhimento.