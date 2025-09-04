A comemoração será realizada na Prainha Municipal de Cardoso, um dos principais pontos de lazer da cidade
A Prainha Municipal da cidade de Cardoso será o local da celebração pelo Dia das Crianças (Foto: Prefeitura de Cardoso)
No dia 12 de outubro, a cidade de Cardoso estará em festa para celebrar o Dia das Crianças. A comemoração será realizada na Prainha Municipal, um dos principais pontos de lazer da cidade, que se transformará em um grande espaço de diversão preparado especialmente para receber as famílias cardosenses.
A Prefeitura Municipal de Cardoso, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, organiza a celebração com uma programação voltada ao público infantil, reunindo diferentes atividades recreativas. O evento contará com brincadeiras, jogos e momentos de lazer, planejados com o objetivo de proporcionar alegria às crianças e também um espaço de convivência e integração entre familiares e amigos.
De acordo com os organizadores, a proposta é valorizar a infância e oferecer oportunidades de socialização em um ambiente saudável e descontraído. A expectativa é reunir moradores de todas as idades em torno de uma data que, além de diversão, reforça a importância da união comunitária.
A Prefeitura de Cardoso destaca que o encontro pretende criar memórias afetivas e celebrar a fase da vida que representa esperança e futuro para a sociedade. “Venha viver conosco essa data tão importante e celebrar a infância, que é símbolo de esperança e futuro”, convida a administração municipal.
Com entrada gratuita, a programação estará aberta a toda a população. A organização orienta que as famílias aproveitem o dia para levar as crianças e participar da festividade, que deve movimentar a cidade com um clima de alegria, confraternização e acolhimento.