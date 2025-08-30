O evento reuniu cavaleiros, comitivas e a comunidade em uma celebração que preserva costumes sertanejos

publicado em 23/09/2025

A edição deste ano confirmou mais uma vez a força da tradição sertaneja no município (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Cavalgada e Queima do Alho de Parisi, realizada anteontem, transformou o município em um verdadeiro ponto de encontro para os apaixonados pela cultura sertaneja. O evento reuniu um grande número de cavaleiros, comitivas e moradores da região, além de visitantes de cidades vizinhas, em um dia marcado pela tradição, solidariedade e celebração da vida no campo.A concentração dos participantes ocorreu na estrada que liga Parisi a Valentim Gentil, em frente ao sítio do Zé Adalto, onde cavaleiros montados e comitivas organizadas deram início ao percurso. O cortejo seguiu em clima de festa e união, chamando a atenção de quem acompanhava das margens da estrada até chegar ao destino final, o Recinto de Festas de Parisi.No recinto, o público foi recebido com a tradicional Queima do Alho, prato típico das comitivas de peões que representa a essência da culinária caipira, com receitas clássicas que resgatam sabores e proporcionam uma experiência gastronômica que agradou a todos os presentes. O almoço coletivo se consolidou como um dos pontos altos da festa, servindo não apenas como refeição, mas também como símbolo de partilha e confraternização.Toda a renda arrecadada com a venda do almoço e demais atividades foi destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Parisi. O gesto reforça o caráter solidário da iniciativa, que une tradição e responsabilidade social, colaborando diretamente com projetos e ações voltados ao bem-estar da comunidade. A combinação entre cultura e solidariedade fortaleceu o propósito do evento e deu ainda mais significado à celebração.Além da cavalgada e da gastronomia, a festa contou com uma programação musical diversificada que animou o público ao longo de todo o dia. Artistas regionais subiram ao palco e garantiram o clima festivo, oferecendo repertórios que mesclaram o sertanejo raiz e o universitário, fazendo com que o público se mantivesse em sintonia com a proposta cultural do evento.Os organizadores destacaram que a Cavalgada e Queima do Alho de Parisi vai muito além de um simples encontro, pois preserva costumes, valoriza a cultura sertaneja e reforça os laços comunitários. “Sucesso total! Nossa Cavalgada e Queima do Alho foram um verdadeiro espetáculo. Um dia marcado por muita cultura, tradição, história e alegria, reunindo famílias e amigos em uma grande festa. Momentos como esse fortalecem nossas raízes e celebram o que temos de melhor: a união, a música e a boa comida!”.A edição deste ano confirmou mais uma vez a força da tradição sertaneja no município e mostrou que eventos como esse permanecem vivos e significativos, perpetuando a cultura e oferecendo à comunidade oportunidades de confraternizar, ajudar e celebrar.