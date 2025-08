O suspeito tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar; ele confessou o crime e admitiu envolvimento em outros furtos

publicado em 05/08/2025

O suspeito tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar; ele confessou o crime e admitiu envolvimento em outros furtos (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na madrugada desta segunda-feira (4), um homem acusado de furtar a mesma casa duas vezes seguidas, na rua Antônio Gomes do Nascimento, no Jardim Residencial Portuga, zona Norte de Votuporanga. O acusado também indicou outro imóvel, na mesma rua, de onde teria subtraído fios de cobre naquela noite.Conforme a ocorrência, a PM foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Com base nas características repassadas pela vítima, os policiais localizaram o suspeito na rua Antônio Castilho e ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir a pé, mas foi detido após breve acompanhamento.O criminoso ainda tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada e algemas. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso um alicate e uma faca. Dentro da bolsa que carregava, os policiais localizaram os objetos furtados.Questionado, o suspeito confessou o crime e declarou ter furtado a mesma residência em outra ocasião, levando mais de R$ 2 mil em ferramentas e materiais. Ele também indicou outro imóvel, na mesma rua, de onde teria subtraído fios de cobre naquela noite.O homem, identificado pelas iniciais J.T.J., recebeu voz de prisão em flagrante por furto. Ele foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.