publicado em 05/08/2025

Uma quadrilha especializada em furto de gado com braços em Nhandeara e cidades da região foi desarticulada pela polícia (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou uma operação conjunta para desarticular uma quadrilha especializada em furto, roubo e comercialização ilegal de gado. A ação, denominada Operação Aprisco, resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão em Nhandeara, São José do Rio Preto e Guapiaçu em São Paulo, e Fronteira, Uberlândia e Frutal em Minas Gerais.Um frigorífico localizado em Guapiaçu, suspeito de envolvimento na comercialização clandestina de carne, também foi investigado. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, mais de 90 cabeças de gado foram subtraídas de propriedades rurais entre fevereiro e abril de 2024.As investigações tiveram início após o furto de 57 novilhas, ocorrido em abril do ano passado, na cidade de Fronteira (MG). Parte dos animais foi localizada no frigorífico de Guapiaçu; o restante já havia sido abatido.Outro crime relacionado à quadrilha foi registrado em Uberlândia (MG), onde 34 vacas desapareceram. A carne teria sido revendida em um estabelecimento comercial em Campinas (SP). Uma tentativa de roubo em Uberaba, em março deste ano, também está sob apuração.Durante a operação, dois suspeitos foram presos em Frutal. Um terceiro continua foragido. A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 250 mil em bens dos investigados.