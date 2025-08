Saiba detalhes sobre velório e sepultamento

publicado em 04/08/2025

Falece a professora Sirlei Pontes Lupo (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (4), aos 85 anos, a professora Sirlei Pontes Lupo. Muito conhecida na cidade, ela deu aulas português e francês por anos em escolas como Manoel Lobo, Faustino Pedroso, dentre outras. Ela era também frequentadora assídua do Centro Espírita Bezerra de Menezes, onde fez muitas amizades. Viúva de Adalto Lupo, Sirlei deixa os filhos Adriana Mara Parra Lupo, casada com Celso Luís Parra e Adauto Miguel Lupo, o “Boca”, já falecido; os netos Nicola Lupo Parra, Dante Lupo Parra, Reinaldo Lupo Parra, Franco Magri Lupo e Francine Magri Lupo e a bisneta Catarina, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo será sepultado às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.