publicado em 05/08/2025

Mais de 100 tenistas participaram do torneio disputado nas quadras do Assary Clube de Campo (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

No último fim de semana, o tênis de Votuporanga viveu um momento marcante com a realização da primeira edição do Open de Tênis SanSaúde & Assary, o primeiro torneio da cidade oficialmente chancelado pela Federação Paulista de Tênis. O evento superou as expectativas, e a segunda edição pode ocorrer ainda em 2025.



O evento, promovido pelo SanSaúde Assistência Médica em parceria com o Assary Clube de Campo, foi um sucesso de participação e organização, chegando firma para quem sabe crescer na cidade. Disputado nas quadras do Assary, o torneio reuniu 107 atletas vindos de diferentes cidades do Estado de São Paulo e até de outros estados brasileiros, como Goiás, transformando Votuporanga em um polo de integração esportiva e celebração do tênis durante três dias.



A competição contou com 13 categorias distintas, sendo duas voltadas ao público infanto-juvenil e outras 11 destinadas a adultos, contemplando tanto o naipe masculino quanto o feminino. Ao todo, mais de 90 partidas foram disputadas ao longo da programação, que movimentou o clube e atraiu a atenção de familiares e entusiastas, e também de curiosos que tiveram a oportunidade de conhecer melhor o esporte.



Atletas de cidades como Santa Fé do Sul, Jales, Araçatuba, Fernandópolis, Catanduva, Itu e até Chapadão do Céu (GO) marcaram presença, elevando o nível técnico da competição e promovendo um intercâmbio esportivo entre os participantes.



Idealizado com o objetivo de fomentar a prática do tênis na região, o Open SanSaúde & Assary teve avaliação positiva dos organizadores. A proposta também envolveu a valorização dos talentos locais e a criação de um espaço de convivência entre atletas de diferentes níveis, reforçando o espírito esportivo e o desenvolvimento técnico dos participantes. “Nossa avaliação é muito positiva, inclusive o número de participantes superou as expectativas, com mais de 100 aletas, sendo que a nossa expectativa inicial era em torno de 50 ou 60. Então, tivemos a grata surpresa de uma grande adesão, não somente dos tenistas de Votuporanga, mas de toda a região”, comentou Angelo Bimbato, um dos organizadores do torneio.



“Foi um evento maravilhoso, uma ação que envolveu esporte e saúde, então ficamos muito felizes em contribuir com um torneio desses junto com a Santa Casa e com o SanSaúde”, contou Amaro Rodero, provedor da Santa Casa de Votuporanga.



O sucesso da primeira edição do Open de Tênis SanSaúde & Assary sinaliza um novo capítulo para o tênis em Votuporanga, com grandes expectativas para as próximas edições e o fortalecimento contínuo da modalidade na cidade.

Vencedores

Categoria: 14 anos Masculino Simples

Campeão: Daniel Filho

Vice-campeão: Heitor Brandão



Categoria: 12 anos Masculino Simples

Campeão: Vitor Borges

Vice-campeão: Gustavo Capela



Categoria: Especial Masculino Simples

Campeão: Thiago Marinho

Vice-campeão: Guilherme Oliveira



Categoria: Principiante - Masculino Simples até 39 Anos

Campeão: Matheus Garcia

Vice-campeão: Filipe Scaglia



Categoria: 2° Classe - Masculino até 39 Anos

Campeão: Marllon Ribas

Vice-campeão: Thiago Batista



Categoria: 2° Classe - Masculino Simples 40+

Campeão: Marcio Pereira

Vice-campeão: Rodolfo Marão



Categoria: 3° Classe - Masculino Simples até 39 Anos

Campeão: André Mariano

Vice-campeão: Guilherme Antonio



Categoria: 3° Classe - Masculino Simples 40+

Campeão: Adriano Camargo

Vice-campeão: Michel Sampaio



Categoria: 4° Classe - Masculino Simples até 39 Anos

Campeão: Luis Silveira

Vice-campeão: Bruno Chiquetto



Categoria: 4° Classe - Masculino Simples 40+

Campeão: Sergio Carrilho

Vice-campeão: Willian Lourenço



Categoria: Principiante - Feminino Simples até 39 Anos

Campeã: Marcia Souza

Vice-campeã: Natalia Valle



Categoria: 2° Classe - Feminino até 39 Anos

Campeã: Ana Bernabé

Vice-campeã: Giovanna Galhoti



Categoria: 3° Classe - Feminino Simples 40+

Campeã: Lilian Pena

Vice-campeã: Amanda Silvares