Confira a receita do dia

publicado em 14/12/2021

INGREDIENTES- 3 tomates maduros- ¼ de xícara (chá) de castanha-de-caju torrada sem sal- 1 colher (sopa) de azeite- Caldo de 1 limão- 3 ramos de hortelã- Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gostoMODO DE PREPAROLave e seque os tomates e as folhas de hortelã. Corte os tomates ao meio, descarte as sementes e corte cada metade em cubos de 0,5 cm. Sobre a tábua, empilhe uma folha de hortelã sobre a outra, enrole e fatie fino – mantenha as folhas de um dos ramos inteiras para finalizar a salada. Pique a castanha-de-caju em pedaços bem pequenos. Numa tigela misture o tomate com a hortelã. Tempere com o azeite, o caldo de limão sal e pimenta a gosto. Junte a castanha picada e misture bem. Finalize com as folhas inteiras de hortelã e sirva a seguir.