publicado em 17/01/2026

Da redaçãoNa tarde de ontem, um buraco surgiu na rua São Paulo, em frente à praça Santa Luzia, na região central de Votuporanga. O incidente ocorreu por volta das 12h40, em meio ao horário de almoço.De acordo com Elizeu Francisco, que foi testemunha ocular do ocorrido, a caminhonete, modelo Toro, estava estacionada na rua, quando o alarme do veículo começou a tocar. A dona então correu para o veículo e viu o buraco. Assustada, ela entrou rapidamente na caminhonete e conseguiu tirá-la do local.O buraco que parece pequeno visto de fora, do tamanho de um pneu de carro, esconde o verdadeiro tamanho. Na parte de dentro o diâmetro chega a aproximadamente dois metros. Em inspeções visuais, é possível notar um vazamento grande de água em um dos canos presentes dentro da cratera. Além disso, foi possível identificar a falta de terra, o que pode indicar que o vazamento erodiu o terreno abaixo da rua, deixando apenas o asfalto.Uma equipe da Saev Ambiental foi até o local fazer o reparo. “Houve um vazamento na rede de água. A próxima etapa será o recobrimento asfáltico”, explicou a autarquia.