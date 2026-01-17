Abordagem realizada na madrugada deste domingo resultou na prisão de indivíduo procurado pela Justiça por tráfico de drogas em Votuporanga.
Luciana Tambuque
luciana@acidadevotuporanga.com.br
Na madrugada deste domingo, 18, por volta de 00h03, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pelo bairro São João, em Votuporanga, com o objetivo de coibir roubos, furtos, tráfico de drogas e localizar procurados da Justiça, quando avistou três indivíduos em atitude suspeita.
Diante da situação, os policiais efetuaram a abordagem imediata. Durante a busca pessoal e após consulta aos sistemas do Copom e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra Paulo Junior Souza Martins, pelo crime de tráfico de drogas.
Após a confirmação da ordem judicial, o indivíduo foi cientificado do mandado de prisão e, em seguida, conduzido à repartição da Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.
P. J.S.M. permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis. A ação demonstra o trabalho contínuo da Polícia Militar no reforço da segurança pública, por meio do patrulhamento ostensivo e preventivo, garantindo maior tranquilidade à população de Votuporanga.