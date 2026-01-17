Suspeito foi detido no bairro Estação, na zona Sul, por descumprimento de medida protetiva de urgência

publicado em 19/01/2026

De acordo com o relato da mulher à polícia, ela vivia em constante estado de medo (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar neste fim de semana, em Votuporanga, após descumprir uma medida protetiva de urgência e se esconder em uma casa abandonada para vigiar a ex-companheira.O caso ocorreu no bairro Estação, na zona Sul da cidade. A prisão aconteceu na rua Benedito Pereira, depois que a vítima acionou as autoridades ao perceber que o ex-companheiro estava ignorando a ordem judicial que determinava uma distância mínima de 100 metros entre os dois.De acordo com o relato da mulher à polícia, ela vivia em constante estado de medo devido a perseguições frequentes. A vítima informou ainda que suspeitava que o homem estivesse escondido havia pelo menos três dias em um imóvel desocupado localizado exatamente ao lado de sua residência. Como as casas são geminadas e compartilham a mesma parede, a presença do suspeito no local configurava um desrespeito direto à decisão da Justiça.Com as informações, os policiais realizaram uma vistoria na casa abandonada e localizaram o homem no interior do imóvel. Durante a abordagem, ele admitiu que tinha pleno conhecimento da medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-companheira. Diante da confirmação do crime, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes.O caso foi registrado oficialmente como descumprimento de medida protetiva de urgência, crime que não admite fiança na fase policial.