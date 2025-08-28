Ariovaldo Pereira Flores, de 80 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão da coleta de lixo em Valentim Gentil

publicado em 03/09/2025

Ariovaldo Pereira Flores, de 80 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão da coleta de lixo em Valentim Gentil (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um idoso de 80 anos morreu após ser atropelado por um caminhão de coleta de lixo nesta terça-feira (2), em Valentim Gentil. O acidente ocorreu por volta das 9h, na Avenida Alberto Livramento, nas proximidades da unidade de saúde do Jardim Ipê.



De acordo com a ocorrência, a vítima, identificada como Ariovaldo Pereira Flores, havia acabado de retirar o leite do programa estadual Viva Leite e atravessava a avenida quando foi atingida pelo veículo, que realizava uma conversão no cruzamento. A principal suspeita é de que o motorista não tenha visto o pedestre em razão de um ponto cego do caminhão.



O impacto foi violento e o idoso morreu ainda no local. O trânsito chegou a ser parcialmente interditado para o trabalho das equipes de resgate e da perícia técnica.



O caminhão envolvido pertence a uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Valentim Gentil para a coleta de resíduos sólidos no município. Em nota oficial, a administração municipal lamentou o acidente e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.



“Recebemos, com profundo pesar, a notícia do trágico acidente ocorrido nesta manhã, envolvendo um veículo do serviço terceirizado de coleta de lixo, que infelizmente resultou na perda de um morador da nossa cidade. Neste momento de dor irreparável, manifestamos nossa mais sincera solidariedade à família enlutada”, diz a nota.



As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil, que deverá ouvir o motorista e testemunhas, além de analisar as imagens de câmeras de monitoramento da região. O corpo de Ariovaldo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga e posteriormente liberado para velório e sepultamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Valentim Gentil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.