publicado em 02/09/2025

O acusado utilizou um revólver calibre 32, com seis munições, para ameaçar os pais; arma foi apreendida pela Polícia Militar (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm homem armado foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga após ameaçar os próprios pais com uma arma de fogo. O fato foi registrado no sábado (30), na rua Maranhão, e resultou na apreensão de um revólver calibre 32.Conforme a ocorrência, a PM recebeu um chamado pelo 190 relatando agressões e ameaças de um filho contra seus pais. Durante o deslocamento da equipe, novas informações apontaram que o suspeito havia se trancado em um quarto da casa, alegando estar armado para intimidar os familiares.Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem em estado de nervosismo e agressividade. Ele foi contido, algemado e retirado do imóvel com segurança.Durante vistoria, os policiais localizaram no quarto do suspeito um coldre, uma munição intacta e diversos estojos deflagrados. Nos fundos da residência, encontraram o revólver calibre 32 utilizado na ameaça, carregado com seis munições intactas.O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia, onde a prisão foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.O caso será investigado pela Polícia Civil e poderá resultar em acusações de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. A arma apreendida e as munições foram encaminhadas para a perícia técnica.