Faleceu nesta quarta-feira (3), aos 87 anos, o bancário aposentado Pedro Butignoli, vítima de câncer. Pedro morou por muitos anos em Votuporanga, nas décadas de 50 a 70, e atualmente residia em São Paulo, capital. Ele deixa a esposa Maria Lea Duarte Butignoli, o sobrinho e advogado votuporanguense Luiz Thiago Butignolli, demais familiares e muitos amigos. Seu corpo será velado na quinta-feira (4), a partir das 9h, no Cemitério Araça (avenida Dr°. Arnaldo,666, bairro Sumaré, em São Paulo), onde ocorrerá o sepultamento, às 13h.