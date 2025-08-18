Falece o apóstolo Edson Luiz Santos, aos 70 anos (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu nesta quarta-feira (3) aos 70 anos de idade, Edson Luiz Santos, apóstolo e líder da Igreja Apostólica Presbiteriana da Graça de Votuporanga. Apóstolo Edson, como era conhecido, sofreu um mal súbito, enquanto acompanhava obras na igreja e não resistiu. Muito conhecido por seu envolvimento em causas sociais em toda a cidade, ele dedicou sua vida à condução espiritual da igreja, ao lado da esposa, pastora Francisca. Até o fechamento desta edição a família ainda não havia definido o horário de velório e sepultamento.