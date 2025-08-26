Acusado teria desferido um golpe conhecido como “voadora” contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos provocados

publicado em 29/08/2025

Milton de Oliveira Bolleis, de 70 anos de idade, morreu após ser atingido por um chute na cabeça durante uma briga de bar (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite de anteontem, o servidor público municipal Fernando Rodrigo Guerche, de 46 anos, que foi candidato a vereador nas eleições de 2024 pelo PL. Ele é acusado de matar um idoso, identificado como Milton de Oliveira Bolleis, de 70 anos, durante uma briga em um bar na rua Toraguma Abé, na Vila Paes.De acordo com a ocorrência, uma unidade da Polícia Militar fazia patrulhamento pelo bairro quando foi parada por uma pessoa, por volta das 21h, que informou sobre a confusão no estabelecimento comercial. Os policiais, então, se deslocaram para o local e, ao chegarem, encontraram a vítima sendo socorrida em estado grave. Momentos depois, foi confirmado que ele não resistiu aos ferimentos e morreu.Imediatamente, os PMs iniciaram diligências e descobriram onde ficava a casa do responsável pelas agressões. No local, os militares chamaram por Fernando, mas ele não estava no imóvel. Momentos depois, porém, ele chegou à residência dirigindo um carro e, conforme a polícia, apresentava visíveis sinais de embriaguez, como odor etílico, andar cambaleante e fala pastosa.Em vistoria ao veículo que ele conduzia, os policiais encontraram diversas latas de cerveja, inclusive uma que teria sido aberta recentemente, o que demonstraria que, após cometer o crime, o acusado ainda teria continuado a beber. Fernando Guerche, então, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Civil. Além de homicídio qualificado, ele deve responder por embriaguez ao volante.Milton era de família tradicional de Votuporanga e deixa os filhos Milton, Edson e Amanda, a esposa Sônia e os irmãos Marta e Maurício. Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga, e o sepultamento ocorreu às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.Fernando Rodrigo Guerche é servidor público municipal e trabalha atualmente como motorista na Secretaria de Saúde. Em 2024, ele foi candidato a vereador pelo PL, oportunidade em que conquistou 230 votos.Procurada pelo, a defesa de Guerche, comandada pelo advogado Douglas Fontes, afirmou que a família e a defesa estão se inteirando do caso e que “em nenhum momento ele teve a intenção de tirar a vida do senhor, que, infelizmente, faleceu”.