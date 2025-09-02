Proposta será enviada aos sindicatos do comércio e dos comerciários para deliberação

publicado em 03/09/2025

Proposta será enviada aos sindicatos do comércio e dos comerciários para deliberação (Foto: ACV)

A Associação Comercial de Votuporanga - ACV realizou nesta quarta-feira (3), às 8h30, a Assembleia Geral Extraordinária destinada à elaboração da proposta do calendário de abertura do comércio entre dezembro de 2025 e novembro de 2026. O encontro aconteceu no auditório da entidade e contou com a participação de associados, que puderam apresentar sugestões e exercer o direito ao voto.A reunião foi conduzida pela presidente da ACV, Natália De Haro, juntamente com a diretoria. Entre os pontos debatidos estiveram a definição dos dias e horários de funcionamento especial do comércio, como o atendimento em período estendido nas semanas que antecedem o Natal, além da abertura em feriados prolongados e em determinados sábados.Com a definição da proposta, a ACV irá encaminhar o calendário para análise dos sindicatos do comércio e dos comerciários, responsáveis por deliberar sobre o acordo coletivo que regulamenta oficialmente os horários especiais de funcionamento.A assembleia reforçou a importância do alinhamento entre os lojistas e a entidade, garantindo maior organização e previsibilidade para o comércio e para os consumidores. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 98132 – 0022 ou (17) 3426 – 4044.