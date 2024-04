O homem estava em uma embarcação a menos de mil metros da barragem, o que é proibido por Lei

publicado em 23/04/2024

O homem estava em uma embarcação a menos de mil metros da barragem, o que é proibido por Lei (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Ambiental flagrou um pescador irregular na represa de Ilha Solteira, em Ouroeste, neste fim de semana. O homem estava em uma embarcação a menos de mil metros da barragem, o que é proibido por Lei.

De acordo com a ocorrência, o pescador foi surpreendido pelos policiais com quase três quilos de peixes da espécie piau-três-pintas, que foram apreendidos pelos policiais. Segundo a equipe, o homem foi autuado por pescar em local no qual a pesca é proibida, infringindo o Artigo 35 da Resolução SIMA nº 005/21.