publicado em 02/05/2024

Na residência, os policiais encontraram nove pés de maconha em uma estufa em Fernandópolis (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

Em uma ação conjunta entre policiais da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Fernandópolis e o Núcleo do 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto, um homem de 32 anos foi preso e nove pés de maconha foram apreendidos em uma residência na cidade de Fernandópolis. A operação faz parte de um esforço para combater o tráfico de drogas na região.

De acordo com a ocorrência, a investigação revelou que o homem receberia drogas pelos correios, levando os policiais a monitorar a entrega. Após a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha com o suspeito. Ele afirmou que a droga era para consumo próprio e que em sua residência havia alguns pés de maconha também destinados ao consumo pessoal. Na residência, os policiais encontraram nove pés de maconha em uma estufa, juntamente com objetos utilizados no cultivo da droga.

As investigações continuam para identificar o remetente da droga. Essa ocorrência está conectada a outras apreensões recentes na região, incluindo a prisão de um rapaz em São José do Rio Preto com maconha gourmet e a apreensão de drogas em Populina pela Dise de Jales.