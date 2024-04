O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade vizinha e um outro jovem de 24 anos que estava no local também foi baleado

Um jovem de 21 anos, identificado como Gabriel Fogaça Leal Bergo, foi morto a tiros no bairro Jardim Antunes, em São José do Rio Preto, neste fim de semana. O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade vizinha e um outro jovem de 24 anos que estava no local também foi baleado.

De acordo com a ocorrência, Gabriel foi encontrado inconsciente na calçada, vítima de pelo menos oito disparos de arma de fogo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou o óbito do jovem.

Além de Gabriel, um outro jovem de 24 anos, que estava com ele no momento do crime, também foi baleado. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Antônio.

Segundo relatos da vítima à polícia, ele estava com uma criança no colo, aguardando a abertura de um salão de cabeleireiro, quando um homem a pé se aproximou e disparou contra eles, fugindo em seguida.

Gabriel foi atingido por oito tiros, sendo três na cabeça, três no peito, um na mão direita e um no pé direito. Já o outro jovem foi baleado duas vezes nas nádegas e uma vez no rosto. O estado de saúde dele não foi divulgado.