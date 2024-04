O homem preencheu alguns dados pessoais em um site e sofreu o prejuízo financeiro, foi registrado um boletim de ocorrência

publicado em 20/04/2024

O homem preencheu alguns dados pessoais em um site e sofreu o prejuízo financeiro (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Um idoso de 83 anos, que mora no Centro de Votuporanga, foi vítima de um golpe na internet e perdeu R$ 5 mil. O homem preencheu alguns dados pessoais em um site e sofreu o prejuízo financeiro.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o aposentado – aqui não identificado por questões de segurança – revelou que quarta-feira (17) entrou em um site que supostamente seria do Governo Federal, onde verificou que tinha um saldo de aproximadamente R$ 3.600 bloqueado em contas correntes que possui.

O idoso, então, fez o cadastro no site, colocando todos seus dados pessoais, inclusive a senha da Caixa Econômica Federal. Depois, ele conversou com um conhecido que entende mais de internet, e foi informado que o cadastro feito por ele poderia ser um golpe, e no final das contas era mesmo.

Já na manhã de anteontem, quando retirou o extrato da sua conta na Caixa Econômica para ver o saldo, verificou que havia sido realizado um PIX no valor de R$ 5 mil, não efetuado por ele.

“Foi um golpe. Fui na Delegacia e registrei um Boletim de Ocorrência. Acho muito difícil que eu recupere esse dinheiro, mas é importante ficar o alerta para as pessoas terem cuidado com sites na internet”, alertou.

Cuidados

Cuidados com golpes na internet são essenciais para proteger sua privacidade, segurança e finanças. Algumas dicas são: desconfie de ofertas muito boas para serem verdade. Golpistas muitas vezes usam ofertas irresistíveis para atrair vítimas. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Verifique a autenticidade: antes de fornecer qualquer informação pessoal ou financeira, verifique se o site é legítimo. Procure por selos de segurança, URLs com “https” e pesquise sobre a reputação da empresa.

Mantenha senhas seguras: use senhas fortes e únicas para suas contas online. Evite usar informações pessoais óbvias e nunca compartilhe suas senhas com ninguém.

Cuidado com e-mails de phishing: golpistas enviam e-mails falsos que parecem ser de empresas legítimas, solicitando informações pessoais ou financeiras. Nunca clique em links suspeitos ou baixe anexos de e-mails de remetentes desconhecidos.

Atualize seu software regularmente: mantenha seu sistema operacional, navegador e programas antivírus atualizados para se proteger contra vulnerabilidades de segurança conhecidas.

Use métodos de pagamento seguros: ao fazer compras online, prefira métodos de pagamento seguros, como cartões de crédito ou PayPal, que oferecem proteção contra fraudes.

Desconfie de solicitações de informações pessoais: empresas legítimas raramente pedem informações pessoais por e-mail ou mensagem. Se você receber uma solicitação desse tipo, entre em contato diretamente com a empresa para verificar a autenticidade da solicitação.