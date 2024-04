Um jovem de 26 anos, identificado como M.Z.D., foi preso no momento em que recebeu a droga em sua casa no bairro Jardim Eldorado

publicado em 22/04/2024

Um jovem de 26 anos, identificado como M.Z.D., foi preso no momento em que recebeu a droga (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), realizou a prisão de um homem de 26 anos e ainda derrubou um esquema de tráfico com ‘maconha gourmet’ em um condomínio da cidade. O caso aconteceu neste fim de semana.

De acordo com a ocorrência, a ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil de São José do Rio Preto, que apurava um fornecedor da cidade vizinha. As investigações apontaram que M.Z.D. receberia uma encomenda contendo porções de "maconha gourmet" em sua casa. Após monitoramento e troca de informações com a polícia de Rio Preto, os policiais abordaram o suspeito no momento em que ele recebia a encomenda na calçada de seu condomínio.

Dentro do pacote, foram encontradas duas porções de maconha gourmet, uma conhecida como "Runtz" e outra como "Cherry Pie", ambas com alto teor de THC, substância responsável pelos efeitos psicoativos da maconha.

Além disso, durante as buscas na casa do investigado, foi encontrada uma estufa completa em pleno funcionamento, onde ele cultivava vários pés de maconha.

No local, também foram apreendidos uma balança de precisão, um telefone celular, uma unidade de LSD, uma porção de maconha em um tubo de ensaio, e uma porção da substância conhecida como "shatter" ou "meleca de maconha", uma forma de extração da cannabis com alto teor de THC, estimada em cerca de 70 vezes mais potente que a maconha tradicional.

Após a prisão em flagrante, M.Z.D. foi conduzido à Dise, onde foi autuado pelo Delegado dr. Rafael Latorre Costa. O suspeito será encaminhado a uma unidade prisional, ficando à disposição da Justiça para a audiência de custódia.