A prisão aconteceu durante patrulhamento da equipe em combate ao crime naquela região

publicado em 20/05/2019

Os policiais apreenderam porções de maconha e crack, além de dinheiro oriundo do tráfico (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 32 anos por envolvimento com o tráfico de drogas durante a noite de sábado (18), no bairro Matarazzo, zona Sul de Votuporanga. A prisão aconteceu durante o patrulhamento da equipe em combate ao crime naquela região.

Segundo informações do boletim, a Polícia Militar avistou o indiciado, que já é conhecido nos meios policiais pela prática do mesmo crime e saiu do sistema prisional há cerca de 30 dias, comercializando as drogas para um dependente químico, de 48 anos.

Mediante a situação, a equipe realizou a abordagem em seguida. Em busca pessoal, foram localizadas duas porções de maconha, 11 porções de crack, além de uma quantia em dinheiro proveniente da ação criminosa. O indivíduo de 48 anos alegou que é apenas usuário.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao acusando, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde deve permanecer detido na carceragem local à disposição da Justiça. Em relação ao usuário, ele foi ouvido pela autoridade policial e liberado em seguida.