Segundo a vítima, uma funcionária do Tabelião de Notas entrou em contato alegando que havia uma dívida de mais de R$ 4 mil

publicado em 16/05/2019

A mulher ainda disse recebeu outra ligação alegando que precisava pagar mais uma taxa (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Uma moradora de Votuporanga perdeu R$ 1.500 em um golpe de estelionato ao receber uma ligação de uma suposta funcionária do 1º Tabelião de Notas e Protestos de Itapevi alegando que a mesma possuía uma dívida de mais de R$ 4 mil, que era referente a um anúncio realizado na internet.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que a suspeita afirmou que a dívida de R$ 4.895 era referente a dez parcelas de um anúncio realizado na internet a pedido da clínica da mulher, tendo a mesma negado sua autoria.

Conforme consta na ocorrência, a estelionatária ainda informou os dados da clínica da votuporanguense e repassou os telefones da empresa que supostamente estava protestando a dívida. A vítima ainda alegou que foi orientada pela moça a entrar em contato com o setor financeiro da empresa, sendo atendida por um homem.

De acordo com a vítima, após ser atendida pelo homem, negociou a dívida pelo valor de R$ 1.500, sendo transferido o valor em uma conta bancária passada pelo suspeito. A mulher ainda disse que depois de concluir a transação, recebeu novamente a ligação do 1º Tabelião de Notas alegando que precisava pagar mais uma taxa no valor de R$ 2.224,20.