publicado em 15/05/2019

Uma propriedade rural localizada na rodovia Péricles Belini, em Votuporanga, foi invadida e furtada por um bandido durante a madrugada desta segunda-feira, enquanto os donos estavam dormindo. O caso foi registrado no Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 46 anos procurou a delegacia para informar sobre o crime. Ele afirmou que é proprietário de uma chácara, localizada na rodovia Péricles Belini, e constatou que um indivíduo desconhecido invadiu o local mediante arrombamento do cadeado do alambrado.

Conforme consta na ocorrência, o ladrão também estourou a fechadura de uma das residências da propriedade rural e furtou diversos mantimentos, objetos pessoais, além de uma caixa de som profissional.

De acordo com a vítima, durante a ação criminosa, ele e sua esposa estavam dormindo em outra dependência que fica afastada daquela residência e, por este motivo, não escutaram a movimentação do bandido. O homem ainda alegou que não constatou nenhum outro dano causado no local.