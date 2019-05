O homem foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico

publicado em 03/05/2019

A Elektro informou que foram acionados e constataram que o transformador foi avariado por terceiro (Foto: Imagem Ilustrativa)

Érika Chausson

Um homem de 32 anos, que é integrante do circo que está instalado em Votuporanga, na avenida dos Bancários, caiu de uma escada enquanto estava manuseando o transformador de energia existente no local e o mesmo ter estourado durante a noite desta quinta-feira.

Segundo informações preliminares, quando o transformador de energia estourou, o circense teria caído e sofrido ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro do município, onde recebeu atendimentos médicos.

Conforme nota da Santa Casa de Votuporanga, “E.J.N., de 32 anos, deu entrada no Pronto Socorro, nesta quinta-feira, vítima de queda. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável no momento”, afirmou.

O jornal A Cidade entrou em contato com a empresa responsável pelo fornecimento de energia da cidade, a Elektro, que informou que foram acionados pela falta de energia. “Identificamos no local que o transformador havia sido avariado por terceiro. Realizamos a substituição do transformador e o fornecimento de energia normalizado”, explicou.