Durante a ocorrência, a Polícia Militar tentou convencer o rapaz a largar a arma e se render

publicado em 15/05/2019

O acusando foi encaminhado pela polícia até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu detido (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Da redação





Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em Sebastianópolis do Sul. No local, os policiais avistaram um homem de 24 anos transtornado segurando um facão de cortar cana e que estava ameaçando sua esposa e o vizinho.

Segundo a ocorrência, o homem estava do lado de fora da casa e dizia a todo o momento que iria matar seu vizinho e que também mataria a sua esposa. Os policiais disseram que a mulher estava dentro da casa do vizinho que o acusado pretendia matar.

A polícia tentou convencer o rapaz a largar a arma e se render. Uma equipe da PM de Nhandeara e Votuporanga também foram acionadas. O homem de 24 anos foi imobilizado e algemado devido ao seu estado emocional.

Conforme consta na ocorrência, a mulher alegou aos policiais que sofre ameaças por parte do companheiro e que ele já chegou a dizer que iria atear fogo em sua residência.