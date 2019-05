Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) deflagraram uma operação conjunta na manhã desta sexta-feira para cumprir mandados de prisão preventiva por associação ao tráfico de drogas na cidade de Valentim Gentil.

Segundo informações da polícia, os agentes das delegacias Especializadas se deslocaram até aquele município e cumpriram seis mandados de prisão preventiva expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga para a operação denominada de “Cidade Limpa”.

A operação “Cidade Limpa” é um desdobramento de outra operação contra o crime organizado, realizada pela Dise de Votuporanga na cidade de Valentim Gentil, no dia 07 de março deste ano que resultou na prisão de 06 pessoas.

Todos os presos têm ligação com a facção criminosa denominada PCC e realizavam a venda de drogas naquela cidade e durante as investigações, a Polícia também apurou que os integrantes realizavam festas em propriedade rurais no município de Valentim, com o objetivo de vender os entorpecentes e arrecadar dinheiro.

Conforme os policiais, foram localizadas na residência de um dos presos, um tijolo de maconha de aproximadamente 115 gramas, que posteriormente renderiam cerca de 40 porções da droga, além de apreenderem porções de cocaína prontas para a venda. Ele também foi autuado por tráfico de drogas.

Todos os presos foram encaminhados para cadeias da região, onde permanecerão à disposição da Justiça.