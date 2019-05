A ocorrência foi registrada e as causas do acidente ainda serão investigadas

publicado em 02/05/2019

O menor foi socorrido pelo Samu de Votuporanga e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito entre um automóvel e uma bicicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira, próximo do cruzamento da avenida Conde Francisco Matarazzo com a rua Doutor Joaquim Franco Garcia, no bairro Jardim das Palmeiras I, em Votuporanga e deixou um adolescente ferido.

Segundo informações preliminares, o veículo (tipo Kombi) teria colidido com a bicicleta, que com o impacto, arremessou o adolescente de 14 anos ao solo e resultando em ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para prestar socorro.

O menor foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por atendimentos médico. A ocorrência foi registrada e as causas do acidente ainda serão investigadas.