O suspeito furtou um aparelho celular e dois produtos pessoais

publicado em 18/05/2019

O boletim de ocorrência foi registrado no Segundo Distrito Policial da cidade; caso será investigado (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Da redação





Um morador de Votuporanga teve a residência de seu pai, localizada na rua Rio Taquarí no bairro Pozzobon, invadida por um bandido desconhecido durante a tarde desta quinta-feira. O caso foi registrado no Segundo Distrito Policial da cidade.

A vítima informou para a polícia que seu pai está internado, e por isso, a residência, no momento, está sem morador. Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi informado por um vizinho de que um indivíduo havia entrado no local.

De acordo com a vítima, ele foi até a casa de seu pai e flagrou o bandido no quintal, que ao ver a aproximação do homem rapidamente pulou o muro e fugiu. O suspeito furtou um aparelho celular e dois produtos pessoais.