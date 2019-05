Segundo informações preliminares, o automóvel teria colidido contra a motocicleta e com o impacto, o piloto caiu no chão

publicado em 16/05/2019

O Samu foi acionado para atender a ocorrência (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (16) entre um carro e uma motocicleta próximo ao cruzamento das ruas Tocantins e Minas Gerais, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga e deixou um homem ferido.

Segundo informações preliminares, o automóvel teria colidido contra a motocicleta e com o impacto, o piloto caiu no chão resultando em ferimentos leves e escoriações. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foi acionado para prestar socorro.

De acordo com as informações, o homem foi socorrido e encaminhado até o Pronto-Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimentos médicos. A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As causas do acidente serão investigadas.