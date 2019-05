A Polícia Militar foi acionado para registrar a ocorrência

publicado em 11/05/2019

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos na região do abdômen (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (11), entre um automóvel e uma motocicleta, na rua Ivaí, próxima a praça São Bento em Votuporanga. Um homem ficou levemente ferido.

Segundo informações preliminares, a condutora do veículo estava sinalizando para estacionar, quando o motociclista não teria visto a seta e colidiu na lateral do carro. Com o impacto, o homem caiu e sofreu ferimentos leves na região do abdômen. A motorista não se feriu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para prestar socorro. A Polícia Militar também foi chamada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local. As causas do acidente serão investigadas.