O indiciado estava sendo procurado pelas Especializadas desde outubro do ano passado

publicado em 30/04/2019

O homem de 24 anos teve sua prisão preventiva decreta após conseguir fugir de um flagrante de tráfico de drogas no ano passado (Foto: Divulgação/Dise/DIG)

Érika Chausson

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) em conjunto com equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga prenderam na manhã desta terça-feira um homem de 24 anos, que estava sendo procurado pela Justiça.

Segundo informações dos policiais, desde outubro do ano passado, havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas expedido pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Votuporanga contra o rapaz.

Conforme informado pelos policiais, em 2018, agentes da Dise realizaram a prisão em flagrante de outro indivíduo por tráfico de drogas no bairro Sonho Meu na cidade, no entanto, o acusado conseguiu fugir do local.

A Dise então solicitou a prisão preventiva do jovem, que foi concedido pela Justiça. As Delegacias Especializadas realizaram em conjunto uma operação e, após as investigações, conseguiram localizar o indiciado em uma propriedade rural no município de Cosmorama, próximo ao bairro Carrilho.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga e posteriormente, será levado para uma cadeia pública da região, onde ficará à disposição da Justiça.