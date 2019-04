Durante a busca pessoal do indiciado, os policiais militares não localizaram nada de ilícito

publicado em 01/04/2019

O suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga pelos policiais (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Policiais militares, pertencentes a Força Tática, prenderam em flagrante, no último sábado, um homem de 36 anos, que era procurado pela Justiça. O flagrante aconteceu durante patrulhamento da equipe pelo bairro Jardim Alvorada em combate a furtos e roubos em comércios da avenida João Gonçalves Leite, em Votuporanga.

Segundo informações dos policiais, durante a atividade, a Força Tática avistou um indivíduo em atitude suspeita, que apresentou nervosismo ao ver a aproximação da viatura policial, então realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal do indiciado, os policiais militares não localizaram nada de ilícito, no entanto, ao efetuar pesquisa criminal via Prodesp ( Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) , constataram que o mesmo estava sendo procurado pela Justiça.

Diante dos fatos, as autoridades deram voz de prisão ao acusado, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu detido e recolhido à carceragem.