O crime aconteceu no dia 21 de outubro de 2017 na avenida Prestes Maia, no bairro Estação em Votuporanga

publicado em 26/04/2019

O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 19h, no Fórum da Comarca de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Nesta sexta-feira (26), o Conselho de Sentença julgou e condenou a 18 anos de prisão João Victor Alves Ferreira, acusado de matar a tiros Guilherme Gomes de Oliveira, no dia 21 de outubro de 2017, em Votuporanga. O réu estava preso desde o mês de novembro do mesmo ano do crime. O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 19h, no Fórum da Comarca de Votuporanga, e foi presidido pelo juiz de Direito, Jorge Canil.

Durante a leitura da sentença, o juiz disse que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria, afastando a absolvição, mas afirmando as duas qualificadoras. “Culpabilidade um tanto exacerbada, haja vista a forma de execução do homicídio, ao término de um baile, em que o próprio réu disse que não teve desentendimento algum com a vítima, retornando sem que a última esperasse, passando a efetuar vários disparos, que atingiram regiões letais, principalmente no pescoço”, falou.

“Aplico-lhe a pena final, motivada de 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, mantidas as condições que embasaram a preventiva, acrescidas da condenação em plenário”, finalizou.

Defesa

O advogado de defesa, Cleber Costa Gonçalves dos Santos, acompanhado do advogado Felipe Augusto Bassini Pereira e do estagiário Renan Junior Manini, disse que “o juiz, em concordância com os jurados que definiram pelo o que eles entenderam dos fatos, deu a sentença dentro do patamar que deve ser entendido o correto. A questão da nossa apelação da sentença não é por conta de quem sentenciou, mas sim por conta de que os jurados decidiram de forma completamente distorcida daquilo que existe nos autos verdadeiramente”.

Ele finalizou dizendo que irá recorrer e analisar os fatos nos próximos dias para “provar no Tribunal Superior que os jurados, infelizmente, erraram na sentença, porque as provas corrigidas nos autos estão contrárias a decisão”.

Acusação

Em breve comentário ao jornal A Cidade, o promotor de Justiça, Thomás Oliver Lamster, afirmou que está satisfeito com a decisão e o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Sentença.

Conselho de sentença

O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Aldo Takao Okoti, Fernanda da Silva Almeida Monteiro, Gabriela dos Santos Nascimento, Janaina Alves Marques, Jonascir de Souza Gomes, Maurilio José Ferraz e Valdemar Delavale Junior.

Relembre o caso

O homicídio de Guilherme Gomes de Oliveira foi registrado na madrugada do dia 21 de outubro de 2017, na avenida Prestes Maia, no bairro Estação em Votuporanga na saída de um baile funk que estava sendo realizado no momento.

Segundo informações preliminares, motociclista chegou próximo do jovem, na época com 19 anos, e efetuou vários disparos com uma arma de fogo e fugiu em seguida. No local próximo ao salão onde aconteceu o baile funk, várias pessoas estavam presentes e presenciaram o assassinato, mas ninguém ficou ferido.

O homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga. No momento em que chegaram para atender a ocorrência, o jovem já estava sem vida. A Polícia Civil realizou a prisão do réu no mês de novembro do mesmo ano.