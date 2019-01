A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito da vítima no local

publicado em 25/01/2019

Antônio Vieira Marques Neto era conhecido em Votuporanga como Tuniquinho e jogou futebol por vários anos nos clubes da cidade (Foto: Arquivo Pessoal)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Um desabamento de telhado registrado na tarde desta sexta-feira na rua São Paulo causou a morte de um idoso de 64 anos em Votuporanga. A ocorrência foi registrada no Primeiro Distrito Policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada sobre um desabamento ocorrido no local e os policiais se descolaram até a residência. A Polícia Civil também compareceu no local da ocorrência, onde encontrou a vítima sob o telhado.

Segundo informações dos familiares, o idoso estava na varanda de sua residência mexendo na geladeira para pegar queijos para vender, quando uma parte da viga do telhado junto com as telhas teria despencado. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi até a casa e constatou o óbito de Antônio Vieira Marques Neto.

Antônio Vieira Marques Neto era conhecido em Votuporanga como Tuniquinho e jogou futebol por vários anos nos clubes da cidade. O corpo dele foi velado e será sepultado neste sábado, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Antônio deixou a esposa Elisabete Boer Vieira Marques, três filhas Danila, Marcela e Natalia, os netos e familiares.

As causas do desabamento serão investigadas pela polícia.